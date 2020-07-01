بعد إضافة الكمامة.. كيفية اختيار المايوه المناسب حسب شكل جسمك

لايف ستايل

مع الاستعداد لاستقبال شهر يوليو، الذي جاء بالتوازي مع قرارات فتح البلاد تدريجيا، باتت العديد من الفتيات تستعد لقضاء عطلاتهن الصيفية على شواطئ البحار.

وتظل العديد منهن تبحث عن المايوه المناسب، لملامح جسدها لإبرازها بشكل أكثر انوثة وجاذبية.

وحتى لا تقعي في خطأ اختار المايوه غير المناسب، "هُن" يرصد لك كيفية اختياره وفقا لشكل جسمك، بحسب ما ذكره موقع "mirror":

قطعة واحدة بدون حمالات

يلائم هذا الموديل الفتيات ذات الخصر المنحوت، صاحبات طول القامة، اللائي يتناسب طولهن مع عرضهن، فضلًا عن أكتافهن العريضة.

قطعة واحدة ذات فتحة صدر

يناسب هذا المايوه الفتيات النحيفات، صاحبات الصدر متوسط الحجم، والخصر المنحوت.

بكيني بحمالات

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يعد مثاليًا لجميع الأحجام، خاصة صاحبات القامات المتوسطة، والأوزان المتناسقة.

بكيني "كب"

يلائم هذا النوع الفتيات النحيفات، صاحبات الأكتاف العريضة، ويتناسب عادًة مع الأطوال المختلفة.

كورونا يضيف الكمامات للمايوهات

ومع التوازي بأزمة كورونا، قررت بعض الشركات إضافة قطعة إضافية، للمايوه، وهي الكمامة للتوافق مع الحدث العالمي.

كان أبرزها شركة "Elexia Beachwear" الإيطالية التي أضافت قطعة ثالثة للوقاية من كورونا، وهي الكمامة.

الكمامة مصنوعة من نفس نقشة المايوه، وتلبس على البحر، وبدأت بالفعل تجد رواجا بين رواد "السوشيال ميديا"، على "الفيسبوك" و"إنستجرام".

وخلال ترويج شركة البيع عبر الإنترنت لمنتجها الجديد من الكمامات القماشية، قالت عبر "إنستجرام"، "كمامات للاستخدام الشخصي، قابلة للغسل وقابلة لإعادة الاستخدام، مع طبقة مزدوجة وجيب لإدخال المرشح، أو الفلتر".

وأوضحت الشركة، إن الكمامة لم تصنع بإشراف طبي، وسعر الواحدة دون المايوه 5 يورو أي ما يعادل 88 جنيها مصريا.