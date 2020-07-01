"زي أي إنسان".. سيدة ترفع دعوى لتعرض قطتيها لـ "ضرر مادي ومعنوي"

علاقات و مجتمع

هي القلوب الرحيمة، والتي تجعل حتى من أضعف الكائنات روحا لها حقوق وعليها واجبات، وإذا ما تعرضت لأذى نفسي أو معنوي وجب العقاب الفوري.

تقدمت سيدة من محافظة "إربد" بالأردن لرفع دعوى قضائية بسبب ما أسمته "أضرار مادية ومعنوية"، وقعت على قطتيها، هكذا عبرت عن استيائها في قضية تعتبر غريبة على المجتمع الشرقي حتى لو كانت متداولة في الخارج، وذلك بسبب ما تعرضت له القطتان من إيذاء من صاحب دار استضافة للحيوانات الأليفة وضعت فيه قطتيها لفترة من الزمن أثناء سفرها خارج البلاد.

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وأثبتت السيدة بتقرير طبيب بيطري تعرض القطتين للإيذاء النفسي والجسدي في هذا الوقت، وكانت القطتان ترفضان تناول الطعام بعد عودة صاحبتهما.

وقال محامي المدعية أسد الشواهين بحسب وكالة "سرايا" الأردنية، "الدعوى منظورة لدى محكمة صلح إربد، وبشكل جدي وبحسب أصول المحاكمات المتبعة كأي إنسان متضرر".

وأضاف أن هذه القضية تعتبر هي الأولى من نوعها في الأردن، مؤكدا عدم قبول مثل هذه القضايا في أي وقت مضى من قبل المحامين أو حتى الهيئات القضائية.