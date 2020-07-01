توقعات الأبراج اليوم 1-7-2020: نصيحة لـ الحمل وأزمة لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل

قد تشعر بالارتباك اليوم، بسبب البحث عن مساعدة الآخرين إلى زيادة الارتباك، إذا لم يكن هناك شيء واضح بالنسبة لك، فانتظره وتابعه

برج الثور

احرص على الحفاظ على التوازن في الأمور اليوم قد تجد أن الحل الأفضل هو التعايش مع الواقع

برج الجوزاء

قد تشهد مجالات حياتك المختلفة حالة من التوتر، لكن أصعب أمر بالنسبة لك هو العثور على الأشخاص والمواقف التي تتفق معك

برج السرطان

قد تصطدم ببعض العقبات اليوم، وقد تخدعك مشاعرك، لذا حاول أن تحافظ عليها.

برج الأسد

من المحتمل أن هناك قوة خفية تحاول ببطء سحبك عن المسار الصحيح. إذا كان الأمر كذلك، فكر في استراحة واذهب في نزهة مع صديق للمساعدة على تصفية ذهنك

برج العذراء

تعاني من مشكلة عاطفية وترغب في الهروب ميولك لكن حاول القيام بذلك بطريقة سليمة

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برج الميزان

لديك القدرة على إلهام الكثير من الناس. خذ هذه القدرة على محمل الجد واستخدم مواهبك الإبداعية

برج العقرب

مشاريعك الحالية تتعرض لضربات قوية.. استخدم هذا الوقت لإعادة تقييم تصرفاتك

برج القوس

استثمر وقتك في التخطيط.. كن صبورًا وستأتي الأشياء في طريقك بشكل طبيعي

برج الجدي

قد تجد أن هناك ما يمنعك عن التركيز على المهمة الأساسية، قد يبدو كما لو أن عقلك يسير في اتجاهين

برج الدلو

قد تشعر أن هناك الكثير من التوتر بين ما يجب أن يقوله قلبك وما يجب أن يقوله عقلك

برج الحوت

قد يكون من الأفضل أن تحفز نفسك.. من المحتمل أن تواجه العديد من المشكلات.. من المرجح أن يكون الناس عنيدون.