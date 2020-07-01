قفاطين وجلابيات مغربية من إكرام العبدية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يوليو 2020 01:43 صباحاً - تنشر الفنانة المغربية إكرام العبدية الكثير من الصور لها بالأزياء المغربية الجميلة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الذي يتابعها من خلاله أكثر من مليون متابع، لذا جمعنا لمحبيها تفاصيل إطلالاتها الحديثة والمختارة بعناية ودقة عالية، ليتأنقن على غرارها، بالإضافة إلى بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند ارتداء القفطان.



تنسيقات الجلابيات المغربية

تنسيقات الجلابيات المغربية



لخيار مريح في المنزل أو الجمعات البسيطة يمكنكِ عزيزتي التألق بالجلابيات المغربية كما تفعل إكرام العبدية، حيث تألقت مؤخرًا بجلابية صفراء مطرزة بالزهور الملونة بالزهري والأحمر والبرتقالي على الأكمام لمظهر مرح وأنيق، وتجملت بجلابية حمراء ناعمة ومزينة بالبيج، وتزينت بجلابية سوداء مصممة بجيوب خضراء مطرزة بالأحمر والأسود لخيار عصري.

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خيارات القفاطين من إكرام العبدية

خيارات القفاطين من إكرام العبدية



لهواة القفاطين المغربية بأنواعها يمكن لإكرام أن تلهمكنّ عدة خيارات، منها قفطان أخضر من الحرير المزين برسومات الزهور الملونة وتطريزات القماش الأحمر لمظهر أنثوي مناسب لفصليّ الصيف والربيع، ولخيار شبابي مرح ارتدت إكرام قفطانًا بنفسجي اللون مزينًا بتطريزات ذهبية أنيقة، وظهرت بقفطان ذهبي تكسوه التطريزات والرسوم الملونة لمظهر مناسب للمناسبات، واختارت قفطانًا بنفسجيًّا ناعمًا مزينًا بتطريزات ذهبية ورسمة لزهور بنفسجية لإطلالة ناعمة أنيقة، ونسقت قفطانًا أصفر مزينًا بزهور ذهبية في الجزء العلوي، ومطرزًا بالذهبي من الأسفل مع إكسسوارات ذهبية، وأطلت بقفطان سماوي ناعم مصمم بأكمام شفافة ومطرز بالذهبي لمظهر مناسب للشابات، وتأنقت بقفطان أحمر واسع مطرز بالذهبي في الجزء العلوي وعلى أطراف الأكمام.

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نصائح لارتداء القفاطين من خبراء الأزياء

قفاطين مميزة



تهتم الفتيات الخليجيات والمغربيات بارتداء القفاطين المغربية دومًا، حيث إن لها مكانة مهمة لدى السيدات، كما تشغل حيزًا كبيرًا في عالم الأزياء؛ كونها الخيار المثالي الأنيق لمختلف المناسبات، ولارتداء القفطان المغربي إليكِ عدة نصائح للظهور بإطلالة متكاملة: في البداية يجب عليكِ مراعاة حجم المناسبة والجسم ولون البشرة، فعند اختيارك للقفطان احرصي على اختيار القصة التي تلائم جسمك، فاختاري تصميمًا ناعمًا إذا كان جسمك ممتلئًا، ولا تنسي أن الألوان تلعب دورًا كبيرًا في إظهارك بمظهر مختلف؛ فالألوان الفاتحة تمنح الجسد مساحة أكبر، لذا احرصي على اختيار الألوان الداكنة إلى حدٍّ ما لتمنحك مظهرًا نحيفًا، ولفصل الشتاء يمكن اختيار القفاطين المصنوعة من المخمل، وبقصة الكاب التي تعد رائجة جدًّا لهذا الموسم، وكذلك يمكن اختيار الألوان الداكنة كالأسود والخمري، أما للصيف يمكن اختيار القفاطين ذات الأقمشة الحريرية الناعمة وبألوان الباستيل، ويجب الاهتمام أيضًا بأن لون البشرة له دور مهم لاختيار القفطان، فالبشرة الفاتحة تناسبها الألوان الفاتحة والساطعة كالوردي والأزرق الملكي والأخضر الفاتح، أما البشرة الداكنة فتتناغم مع الألوان المركزة والمشبعة كالأصفر والبرتقالي والفيروزي.