إبليس هنا ليتعظ.. امرأة تنتقم من زوجها بطريقة احترافية بسبب خيانته

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لإحدى حلقات برنامج الإعلامية دعاء فاروق، على فضائية النهار.

ورصد المقطع، مداخلة هاتفية لإحدى الزوجات تدعى "نهى" تتسأل عن حكم ما فعلته بزوجها، حيث قامت بإرسال إحدى صديقاتها له لاختباره وكشف خيانته.

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وقالت "نهى" خلال المداخلة: "جوزي عينه زايغة، خليت صاحبتي تكلمه، وفعلا قالها إنه معجب بيها، ولما قالها كدة قامت فقدتله ثقته في نفسه وقالتله أنت وحش وريحتك وحشة وكتر خير مراتك مستحملاك".

وتابعت: "جوزي اتعقد وفقد ثقته في نفسه وبقيت أنا اللي أقوله لا إنت حلو وكويس".

وتساءلت الزوجة عما إذا كانت فعلتها تحمل وزرا أم لا.

ومن جانبه، رد الشيخ أشرف، ضيف الحلقة حينها، بأن ما فعلته يستلزم الاستغفار، وعدم الحديث عنه مجددا، قائلا: "متتكلميش في الموضوع ده مع صاحبتك ولا جوزك تاني، لأن علاقة الزوج بزوجته والعكس قائمة على علاقة الاثنين بربهم".