رسمت عبلة كامل بالكشري.. فاطمة تهوى تجسيد الشخصيات بالأطعمة

علاقات و مجتمع

موهبة فريدة تميزت بها، فعملت على تطوير نفسها وموهبتها في ذلك النوع الخاص من الرسم، فاستخدمت تنسيق الأطعمة المختلفة لتجسيد ورسم الشخصيات المختلفة.

منذ صغرها وهي تهوي رسم الأشكال المختلفة بالطعام، لتقرر تنمية موهبتها في الرسم، وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وسيلتها في تنمية مهارتها، "انضممت لعدة جروبات خاصة بتعلم الرسم، وكنا كل أسبوع بنرسم شخصية كرتونية مختلفة، وعشان أبقى متميزة بقيت أرسم بالأكل، كمان كنت بتابع صفحات الطبخ الشهيرة على "إنستجرام"، حسب حديث فاطمة عرفة لـ"هن".

ورغم أن فاطمة طالبة في السنة النهائية من كلية الهندسة، والتي تبعد تمامًا عن تلك الهواية، إلا أنها تحلم أن تكون من البارزين في ذلك المجال عقب تخرجها من الجامعة، تقول "عندي شغف كبير بذلك الفن وأتمنى أثبت نفسي فيه في المستقبل".

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شخصيات عديدة حرصت الفتاة العشرينية على رسمها بواسطة الأطعمة، من بينها الفنانة عبلة كامل بواسطة الكشري، وعدة شخصيات كرتونية مثل بكار، وسبونج بوب، وسبايدر مان، تقول فاطمة "الرسمة بتستغرق من ساعة إلى 3 ساعات".

حظيت "فاطمة"، بعدد من الأشخاص الذين كانوا داعمين لها خلال عملها في تلك الهواية، من بينهما عائلتها وأصدقائها، وخاصة اختها آلاء التي تعتبرها ملهمة ومشجعة لها، كذلك تسعد بالتعليقات الإيجابية من الذين يشاهدون أعمالها.

تتمني طالبة الهندسة أن تكون لديها أحد القنوات على "يوتيوب"، أو تقدم أحد البرامج التلفزيونية تعرض فيها أعمالها للجمهور، "أو اشتغل في مطعم بعمل فيه الأكل بالطريقة دي بحيث إن الأمهات تعمل أكل الأطفال يحبوا ياكلوه"، حسب قولها.