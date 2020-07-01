الامارات | مواصفات النظارة الشمسية السليمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات النظارة الشمسية السليمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب العيون الألماني، البروفيسور كلاوس كورسيفن، إن النظارة الشمسية السليمة ينبغي أن توفر حماية فعالة للعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأوضح أن الطول الموجي للأشعة الضارة قد يصل إلى 400 نانومتر؛ لذا يجب ارتداء نظارة تشتمل على علامة (UV400)، التي تعني حجب جميع الأشعة، التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر. وأشار كورسيفن إلى أن لون عدسات النظارة قد يتسبب في تغير الألوان بالبيئة المحيطة، لافتاً إلى أن العدسات البنية والرمادية والخضراء، هي أقل العدسات التي تؤدي إلى تغير الألوان، بينما تُزيد العدسات الصفراء أو البرتقالية تباين الألوان، وتنخفض حمايتها من الإبهار نسبياً. ومن المهم، أيضاً، أن تكون النظارة كبيرة بشكل كافٍ، بحيث تغطي الحواجب، وذلك لتحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية والإبهار من الجوانب أيضاً. وبطبيعة الحال، ينبغي أن تكون النظارة الشمسية ذات مقاس مناسب، بحيث لا تضغط وسادات الأنف أو الأذرع على الوجه. كما أنه من الأفضل أن تكون وسادات الأنف مصنوعة من مادة بلاستيكية طرية، كي تتواءم بمرونة مع شكل الأنف.

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