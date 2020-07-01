الامارات | بيع لوحة ثلاثية لفرانسيس بيكون بـ 85 مليون دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيع لوحة ثلاثية لفرانسيس بيكون بـ 85 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة ثلاثية للفنان البريطاني - الأيرلندي فرانسيس بيكون، مقابل 84.6 مليون دولار في مزاد، أجري عبر الإنترنت، مساء أول من أمس.
ووصل المزاد إلى نهايته، بعد حرب أسعار استمرت 10 دقائق، بين اثنين من المشترين المحتملين، إذ كان الأول يقدم عرضه عبر الإنترنت، والثاني يشارك عبر الهاتف، بحسب صالة سوذبي للمزادات.
وفاز المشارك عبر الهاتف، والذي لم يكشف عن هويته، باللوحة مقابل 84.6 مليون دولار.
وكانت صالة المزادات تتوقع وصول سعر اللوحة إلى 60 مليون دولار فقط.
يذكر أن فرانسيس بيكون رسم لوحته الثلاثية عام 1981، بإلهام من مسرحية أوريستيا، وهي من التراجيديات اليونانية القديمة، التي كتبها الشاعر إسخيلوس.
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