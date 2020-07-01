الامارات | كيم كاردشيان تستغني عن حصة من علامتها للمستحضرات

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شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تستغني عن حصة من علامتها للمستحضرات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان ويست، بيع حصة في علامة مستحضرات التجميل التجارية التابعة لها، مقابل 200 مليون دولار. وفي إطار تلك الصفقة، ستشتري شركة «كوتي»، ومقرها نيويورك، حصة نسبتها 20% من علامة «كي كي دبليو بيوتي»، التابعة لكيم. وقال بيتر هارف، الرئيس التنفيذي لـ«كوتي» إن «كيم أيقونة عالمية حقيقية في يومنا هذا». وستظل كيم كاردشيان تروج مستحضرات التجميل التي تنتجها علامتها التجارية عبر الإنترنت، وستساعد في ابتكار منتجات جديدة.
وتروّج كيم (39 عاماً) لملايين من متابعيها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستحضرات تجميلية وعطور تحمل اسم علامتها التجارية الخاصة، التي تأسست عام 2017.
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