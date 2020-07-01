الامارات | محمد بن زايد يوجّه برفع قيمة جوائز وزيادة فئات «ليوا للرطب»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجّه برفع قيمة جوائز وزيادة فئات «ليوا للرطب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع قيمة الجوائز وزيادة فئات مسابقات الرطب والفواكه ضمن «مهرجان ليوا للرطب» بدورته الـ16، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال الفترة من 17 حتى 23 يوليو الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، لتصل قيمة الجوائز إلى أكثر من ثمانية ملايين و200 ألف درهم.

وثمن القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء فارس خلف المزروعي، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي تأتي كجزء من الدعم غير المحدود من سموه، وتعكس اهتمام القيادة بقطاع الزراعة، وتعظيم دور المزارعين في الدولة.

وأضاف أن المهرجان يجسد نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومقولته الخالدة: «أعطوني زراعة.. أضمن لكم حضارة».

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وتقدم المزروعي بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على توجيهاته المستمرة بدعم مشروعات صون التراث، وتنمية الثروة الزراعية، والمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لمختلف الفعاليات.

وثمن المزروعي الرعاية الكريمة للمهرجان من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي تأتي في إطار حرص سموه على تشجيع أبناء الإمارات على مواصلة صون موروثهم الثقافي، وتقاليدهم الأصيلة.

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