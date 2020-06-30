يسهل تحضيرها بالمنزل.. طريقة عمل مكعبات الشوكولاتة

مطبخ

تعد مكعبات الشوكولاتة من الحلوى التي يمكن تقديمها للأطفال بأشكال مختلفة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها في المنزل، وفقًا لموقع "ديلش".

مقادير مكعبات الشوكولاتة

كوبان من رقائق الشوكولاتة

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ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

16 حبة فريز طازجة وبحجم مناسب لطبق مكعبات الثلج

طريقة تحضير مكعبات الشوكولاتة

أذيبوا رقائق الشوكولاتة في وعاء على بخار الماء مع التقليب حتى تذوب جيدًا.

ضعوا الشوكولاتة في وعاء متوسط واخلطوا معه زيت جوز الهند.

اسكبوا طبقة من خليط الشوكولاتة في قاع كل قالب في صينية قوالب مكعبات الثلج، ثم ضعوا حبة فريز في كل قالب، واجعلوا ساق حبة الفريز للأعلى، ثم اسكبوا الشوكولاتة المتبقية على كل حبة فريز.

- ضعوا القوالب في الفريزر لمدة من 4 - 5 ساعات، حتى تصبح الشوكولاتة صلبة، ثم تصبح جاهزة للتقديم.