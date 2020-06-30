رهف القنون تضع مولودها الأول.. وعائلتها ترفض عودتها للسعودية

علاقات و مجتمع

أعلنت الشابة السعودية رهف محمد القنون، التي غادرت بلادها إلى كندا محدثة ضجة مدوية حيث هربت وخلعت الحجاب هناك، ما أدى لسلسلة من الأحداث التي أثارت بها الجدل أهمها ما قالته بأن أهلها تبروا منها، أنها أنجبت أول أطفالها.

وقالت رهف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، وموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إنها مستقرة مع زوجها وأول أطفالها.

Advertisements

كما أعلنت أنها لن تعود للسعودية التي لفظتها مرة أخرى، وأوضحت أن أهلها يعرفون تفاصيل حياتها ولم يدعوها أحد للعودة مرة أخرى.

وكتبت على إنستجرام، عندما أعلنت نبأ ولادتها في كندا، "أتمنى ذوليك (هؤلاء) اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون مستقرة وعندي زوج وطفل كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع.. قالوا لي كلمة: (كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة) انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي".

ولم تفصح رهف عن جنس المولود أو شخصية زوجها والد الطفل، ورغم ذلك أحدثت ولادتها صدى في السعودية.

ورهف هي لاجئة سعودية تعيش في كندا بعدما هربت من أهلها وبيتها في المملكة، بدعوى تعرضها لعنف أسري.