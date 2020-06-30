لمرضى كورونا في المنزل.. تحذيرات مهمة عليك اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعدما اقتصر استقبال المستشفيات على الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، اضطر المصابون من الحالات البسيطة والمتوسطة لعزل أنفسهم في المنزل تحت إشراف طبي، لذا يجب عليهم تجنب بعض التحذيرات للتعافي سريعا.

وقدم الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، مجموعة من التحذيرات الواجب اتباعها، وهي:

- تجنب تشغيل المراوح والتكييفات داخل المنزل، منعا لانتشار الفيروس.

- عزل أصحاب الأمراض المزمنة في غرفة منفضلة بعيدا عن مصابي كورونا.

- عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية أكثر من 3 أيام، ولا تستجيب لخافض الحرارة، يجب التوجه للمستشفى فورا.

Advertisements

- الحرص على ممارسة الرياضة حتى لو لوقت زمني قصير.

- الحرص على تناول الأطعمة التي تساعد على تعزيز وتقوية المناعة.

- عند الشعور بصعوبة التنفس أو عدم القدرة على التنفس، يجب التوجه فورا إلى المستشفى.

- الامتناع تماما عن التدخين، نظرا لما يسببه من الكثير من الأضرار سواء لمصابي كورونا أو المتعافيين.

- من الضروري حرص فئة أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل إذا تم إصابتهم، على المتابعة الدورية مع الطبيب المتخصص.