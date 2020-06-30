محمد اسماعيل - القاهرة - يمتاز خل التفاح بالعديد من الخصائص العلاجية للجسم، والتي من بينها إنقاص الوزن في وقت قصير، بالإضافة إلى هذا هناك فائدة جديدة اكتشفها خبراء التغذية مؤخرًا، وهي التخلص من دهون البطن بأسرع وقت، لكن طبقًا لمجموعة من الشروط. يستعرض "الكونسلتو" فوائد خل التفاح لفقدان دهون البطن وشروط تناوله، وفقًا لموقع "Healthline". أضغط هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يخلصك من الكرش في أسبوع.. فائدة جديدة لخل التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.