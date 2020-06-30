7 حقائق لا تعرفها عن لسانك.. لا يتعب ولونه يدل على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لساننا من أهم الأعضاء التي نمتلكها، ونستخدمه طوال اليوم سواء عند التحدث أو أثناء الطعام، ولكننا لا نكترث إلى الحيل والأشياء الأخرى التي يمكن أن يقوم بها اللسان، فهو يُعد من أكثر العضلات مرونة في جسم الإنسان.

وفيما يلي بعض الحقائق حول عضلة اللسان، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- لسانك لا يتعب أبداً

اللسان مصنوع من 8 عضلات مرنة للغاية، ولكن هذه العضلات لا تشعر بالتعب على عكس عضلات الذراع والساقين، وهذا هو السبب وراء عدم شعور البعض بالتعب من استمرار الأكل أو الكلام.

2- كل لسان مختلف

كل لسان مختلف وفريد من نوعه، مثل أصابعك، لسانك لديه طبعة فريدة من نوعها، لذلك يمكن استخدامه كوسيلة لتحديد الهوية مثل بصمة الإصبع تماماً.

3- يمكنك لف لسانك

ما يزال العلماء يحاولون العثور على تفسير منطقي لحقيقة أن نسبة كبيرة من البشر يمكن لفة لسانهم، في حين أن نسبة أقل لا يمكنها فعل ذلك، ولكن قد يرجع السبب وراء هذا لأسباب وراثية، وتقول دراسات أخرى أن اللغة التي تتحدث بها قد تلعب دورا أيضا.

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4- لا تتعب الألسنة ولكنها يمكن أن تُسمن

كما ذكرنا في النقاط السابقة أن عضلة اللسان لا تتعب بالرغم من عملها طوال اليوم باستمرار، ولكن هذه العضلة يمكنها أن تسمن وتتراكم عليه الدهون عند زيادة وزنك، ويكون ذلك أحد أسباب الشخير أثناء النوم.

5- لسانك لا يشعر بالأذواق المختلفة في مناطق مختلفة

اللسان لديه مناطق سطحية أكثر حساسية من غيرها، وأكثر المناطق حساسية للتذوق هي طرف اللسان، فبراعم التذوق هي في الواقع طريقة لإنقاذ حياتنا، لأنها تسمح لنا بتحديد الطعام السيئ أو السام قبل تناوله.

6- الجزء الذي يشفي أسرع

كم مرة عضضت لسانك؟ ربما الكثير، ولكن بعد بضع دقائق كنت عادة ما ننسى أنه حدث حتى. وذلك لأنه، بفضل اللعاب والأنسجة التي تشكل اللسان، وهذا هو الجزء من جسم الإنسان الذي يشفي أسرع.

7- لون لسانك يخبرك الكثير عن صحتك

إذا كان لسانك هو لون وردي فاتح، هذا يعني أنك على الأرجح بصحة جيدة، ويشير كل لون إلى شيء مختلف، إذا كان أحمر جدا، يدل على وجود عدوى طفيفة أو مشاكل في القلب، يشير الأصفر إلى مشاكل في المعدة أو الكبد، ويمكن أن يشير اللون الأبيض إلى الجفاف.