أبرزها الأوميجا 3.. أطعمة مذهلة تنظم ضغط وسكر الدم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
يساعد النظام الغذائي الصحي في تنظيم مستويات ضغط وسكر الدم، على حدٍ سواء، وبالتالي الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني.
يستعرض "الكونسلتو" بعض الأطعمة الصحية التي تحمي من الإصابة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع "Medical Daily".
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