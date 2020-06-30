بالصور.. 8 أخطاء بالموضة تفسد مظهر الرجال في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الحصول على مظهر أنيق وغير متكلف، أمر ليس سهلاً في كثير من الأحيان خاصة لدى الرجال، ويتطلب جهداً حتى لا تفوت تفاصيل بسيطة قد تفسد مظهرك دون أن تدري.

لذا نستعرض لكم بعض الأخطاء في الموضة، التي قد يقع فيها الرجال في فصل الصيف وكيفية تجنبها، وفق ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- التيشيرت ذو الأكمام القصيرة

يجب أن تغطي الأكمام نحو نصف الذراع العلوي، بحيث يكون للجسم النسب الصحيحة، على سبيل المثال، إذا كان الرجل طويل القامة، يتناسب معه التيشرت بالأكمام الطويلة.

2- ارتداء الجينز في كثير من الأحيان

الجينز من الخامات المريحة والعملية، ولكنها في فصل الصيف تجعل الجسم يشعر بالسخونة والتعرق وعدم الراحة، لذا يمكن استخدام الملابس ذو الأقمشة الأخف وزناً مثل الكتان.

3- الألوان الزاهية

يتميز فصل الصيف بالألوان الزاهية والمشرقة، ولكن كثير من الرجال يتجنبون تلك الألوان في ملابسهم.

يمكنك تجريبها وإضافة قطعة من ملابسك بلون زاهي، وسوف تغير وجهة نظرك بتلك الألوان، لما فيها من حيوية.

4- ملابس مناسبة لشكل جسمك

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ارتداء الملابس الضيقة في فصل الصيف يجعلك تشعر بقيد في الحركة والتعرق، وذلك قد يسبب لك الإحراج.

يمكنك اختيار الملابس التي تبرز ميزاتك وبنيانك مثل منطقة الذراعين والعضلات، وبها شيء من المظهر الفضفاض المريح.

5- السراويل القصيرة

السراويل "البناطيل" القصيرة التي تغطي الركبة أصبح اتجاه قديم من اتجاهات الموضة وعفى عليه الزمن، إذا كنت تريد ارتداء بناطيل قصيرة عليك عدم الخجل من إظهار ساقيك بداية من منطقة الركبة.

6- الجوارب الطويلة مع السراويل القصيرة

السراويل القصيرة لا يتناسب معها ارتداء الجوارب الطويلة، ذلك خطأ يفسد مظهرك وأناقتك.

7- البدل والبليزرات في فصل الصيف

إذا كنت مجبراً على ارتداء جاكيت بدلة أو بليزر لحضور مناسبة رسمية في فصل الصيف، عليك اختيار سترة تكون أخف وزناً، وذو ألوان صيفية مبهجة، وتجنب الألوان التقليدية كالأزرق والأسود.

8- الأحذية

تجنب الأحذية الكاشفة للقدم تماماً، وكذلك الأحذية الجلدية الكلاسيكية، أفضل خيار لقدميك في فصل الصيف هو الأحذية المصنوعة من القماش وجلد الغزال.