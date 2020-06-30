لإنقاص الوزن.. أطعمة ومشروبات تخلصك من الشهية المفتوحة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
ترتبط الشهية المفتوحة طوال الوقت بفرص زيادة الوزن، بسبب السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، والتي تقف عائقًا أمام تحقيق رغبة إنقاص الوزن، الأمر الذي يجعلك بحاجة إلى أطعمة ومشروبات تساعدك على التخلص من الشهية المفتوحة.
يستعرض "الكونسلتو"، عددًا من الطرق الطبيعية لسد الشهية وإنقاص الوزن، وفقًا لموقع "Health line"، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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