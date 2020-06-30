بصورة في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بعد رفع الحظر

لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر خاصية "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة خلال ممارستها الرياضة. وظهرت الفنانة بملابس رياضية، بألوان داكنة، مع الشعر المربوط، دون مكياج تماما. Advertisements وأظهرت الصورة الفنانة في "الجيم" وحدها تستعرض رشاقتها، وذلك عقب انتهاء فترة الحظر. وحرصت العديد من الفنانات على مشاركة متابعيهم بأحدث إطلالاتهن، وتفاصيلهن عقب انتهاء الحظر، فباتت العديد منهن يشاركن الجماهير بصورهن في الصالات الرياضية، أو على شواطئ البحار. الجدير بالذكر أن الفنانة شاركت الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "فرصة تانية".

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