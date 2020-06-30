في ذكرى رحيله.. رسالة مؤثرة من زوجة عزت أبو عوف

علاقات و مجتمع

في ذكرى رحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، وجهت زوجته "أميرة" رسالة مؤثرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت أميرة في رسالتها، "رحل ولم يترك لنا سوى بقايا ماضي، عطر لا ينسى، صوت نتمناه، حضن نفتقده، حب كبير، صور صامتة، شوق لا يبرد، ألم لا ينتهي".

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وأضافت موجهة كلامها إليه، "غدًا أول سنة تعدي بدون وجودك صعب جدًا، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له بقدر حبكم له.. بحبك هتفضل في قلبي وعقلي طول عمري".

وتفاعل مع زوجة الفنان الراحلعدد كبير من متابعيها وأصدقائها، بكلمات رقيقة متأثرة برسالتها، وتمنوا الرحمة والمغفرة للفنان الكبير، الذي توفي قبل عام.