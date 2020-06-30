فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي اهتم بالمرأة المصرية وراهن عليها

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قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، إن المرأة المصرية حظيت باهتمام بالغ من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل وبعد ثورة 30 يونيو: "كان رهان الرئيس السيسي على المرأة المصرية".

وأضافت "الشوباشي" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من مفيدة شيحة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن رهان الرئيس على المرأة تمثل في الاستعانه بالسيدات في المناصب القيادية في مصر، ومنهن الوزراء وأعضاء مجلس النواب، حتى بات منصب وزير التخطيط تشغله سيدة، موضحة أن نزول المواطنين بالملايين خلال فترة حكم الإخوان جاء بسبب قمع ذلك النظام للمواطنين، ما أثبت أنه لا يساعد على حرية الرأي وبناء الأوطان.

وأكدت أن نظام الإخوان سعي إلى إحداث شلل عبر التحقير من شأن المرأة حتى يتم تحويلها فيما بعد إلى جماد، وهو أكبر وأول سلاح من شأنه تكسير وتحطيم الوطن، مشيرة إلى أن مفهوم المساواة قد تحقق بالفعل بين الرجل والمرأة، وهناك أكثر من وزيرة ومنهن ممثلات بأماكن دولية.