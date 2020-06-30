لايف ستايل
شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، بإطلالة جذابة خلال عطلتها الصيفية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سمية الخشاب بمايوه باللون البرتقالي، "قطعة واحدة" وارتدت معه "كاش مايوه" منقوش.
واعتمدت الفنانة على الظهور بشعر ملموم "كعكة" وبدون مكياج.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور التي حصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب.
وتعرضت الفنانة مؤخرًا إلى موقف محرج، بسبب خطأ إملائي باللغة الإنجليزية، دونته على صورة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وكتبت الفنانة هاشتاج "atractive"، والذي قصدت من خلاله كلمة "attractive"، والتي تعني جذاب وملفت للانتباه.
وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، بآلاف تسجيلات الإعجاب وعشرات التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال يا سمية"، و"هو ده عود البطل اللي غناله حسن شاكوش"، و"كلمة جذاب مكتوب غلط يا فنانة.. إنجليزي ده يا مرسي".
كانت هذه تفاصيل خبر بمايوه قطعة واحدة.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها على البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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