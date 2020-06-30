صور.. لأول مرة في غزة.. فلسطينية تقيم حفل طلاقها: مش عايزة نكد

علاقات و مجتمع

"سيدة من غزة تقيم حفل طلاقها".. هاشتاج انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، يتحدث عن حالة فريدة من نوعها في فلسطين، ورغم أن سيدات مصر اعتدن منذ سنوات على إقامة حفلات الطلاق، إلا أن غزة تحتفي بتلك الظاهرة لأول مرة.

أصبحت السيدة بطلة الواقعة، هي بطلة الترند كذلك، بنشرها عدد من الصور والحلوى و"التورتة"، التي صنعتها خصيصا لتلك المناسبة المميزة وهي "الطلاق".

وارتدت الفتاة لتلك المناسبة المميزة فستان كحلي، مع طرحة من اللون البني، وأبدت سعادتها في تفاصيل إعداد مائدة الطعام، بما فيها من أصناف كثيرة حلوة وحادقة.

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ورفعت السيدة بانرات كذلك كتب عليها مجموعة من الكلمات التي توحي بسعادتها لطلاقها، ومن بينها "عيشي حياتك طنشي"، و"أخيرا اطلقت"، و"ما أريد واحد جنبي ينكد عليا أيامي".

وانتشرت الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتنوعت التعليقات بين رافضة ومستنكرة، ومرحبة بالفكرة، "اعتاد الناس على إقامة حفلات الزواج، النجاح، التخرج، لكن حفلات طلاق ربما جديدة على المجتمع الغزي، حيث قامت سيدة العشرينية فداء بإقامة حفلة طلاق للتعبير عن فرحتها الغامرة من الفكاك بطليقها، فدعت الأهل والأحبة والأصحاب واحتفلوا معاً في أجواء من الفرح والبهجة والسرور ونشرت تغريدة على صفحتها أنا حرة".

وكتبت أخرى في تعليق على تلك الواقعة، "البنت اللي تفضل ساكته لحقوقها بعد زواجها لا تستحق إن تصمت للظلم وتكون قوية وتعمل حفل طلاق لأجل راحة مش زل ومزلة وبيئة بنسمعها كل يوم من العرب.. ألف مبروك طلاقك ي فوفو.. افتخر بالبنت الجريئة إللي مثلك.. أبارك لكي وربنا يبعتلك بالأحسن والأفضل لأنك تستحقي السعادة مع من يعرف قيمة المرأة".