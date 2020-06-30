علاقات و مجتمع

كتب: هن - 07:19 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مجموعة من الصور الجديدة لها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت "رانيا" على صورها قائلة :” أتمنى للجميع الاستمتاع بالصيف". Advertisements وظهرت "رانيا" بفستان قصير منقوش بالورود، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. ورانيا يوسف، تشارك في بطولة مسلسل "الحرامي" بطولة بيومي فؤاد، أحمد داش، كارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بفستان الورود الحمراء.. رانيا يوسف لجمهورها: أتمنى لكم الاستمتاع بالصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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