"آخرها باركولي أنا حامل".. القصة الكاملة لشائعة حمل ياسمين عبد العزيز

علاقات و مجتمع

عقب ما يقرب من شهرين من إعلان زواجهما، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بات العديد من الرواد يتحدثون عن خبر حمل الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، وانتشرت صورة مؤخرا للثنائي، ظهرت فيها "ياسمين" بوزن زائد ووجه منتفخ، الأمر الذي أشعل الشائعة الرائجة.

واليوم تداول الرواد تغريدة مزعومة على لسان الفنانة، قائلة: "مبروك أنا حامل" الأمر الذي نفته "ياسمين" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلقة "حساب مفبرك.. الأكونت ده بينتحل شخصيتي " لتسدل النهاية على شائعة حملها المتداولة خلال الأيام الماضية.

وردت "ياسمين" على الأمر فور انتشاره مؤخرا، بشكل غير مباشر، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت بصورة من دراسة تقول: "إذا لم يزد وزنك في الحب، فأنت مع الشخص الغلط"، مشيرة لزوجها أحمد العوضي.

وسرعان ما رد" العوضي"، قائلا: "إنتي كده مع الشخص صح الصح أكيد".

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ثم عاد الثنائي بنشر صور رومانسية جمعت بينهما، أظهرت جسد الفنانة من قريب، ولم تظهر اللقطات أي شيء أو تغير يشير لحملها.

العوضي يكشف كواليس زواجه من ياسمين عبدالعزيز: حبيتها قبل ما أقابلها

وكان الفنان أحمد العوضي، تحدث عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أنها وقفت بجانبه معنويا، وكان لها دورا كبيرا في نجاحه في دور "هشام عشماوي" الذي جسده في مسلسل الاختيار، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي عرض على شاشة "أون" ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وأضاف "العوضي"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، حقق نجاحا كبيرا، وهي أهم نجمة في مصر، وهو نفس الأمر حقق نجاحا في شخصية "هشام عشماوي" في مسلسل الاختيار.

وتابع: "كان هذا أنسب وقت يجري فيه إعلان الزواج ونحن في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، إنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدا".

وأوضح "العوضي" أن بداية علاقته بياسمين عبدالعزيز، كانت وقت تصوير مسلسل لآخر نفس، عام 2017، مؤكدا أنه يحبها من قبل أن يعرفها، قائلا: "أكتر ممثلة أنا بحبها من قبل ما أقابلها، هي الممثلة المفضلة بالنسبة لي، وهي النجمة الأهم في مصر، وهي النجمة الوحيدة اللي بتعمل أفلام سينما بمفردها وتحقق إيرادات".

وعن طريقة إعلان زواجه وأنه فقط قام بتغيير حالته الشخصية إلى متزوج دون الإشارة إليها، قال إن الأمر كان معروفا، فالجمهور يعرف أنه مرتبط بها، موضحا أن هذا الأمر كان مقصودا، مشيرا إلى أنهما لم يقيما احتفالا لظروف انتشار فيروس كورونا، وأنهما أرادا إخبار الجمهور بزواجهما فأعلنا الأمر.