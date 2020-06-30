"القومي للمرأة": الرئيس السيسي رفع من شأن نساء مصر

أخبار من الوطن نيوز

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع من شأن المرأة المصرية، حتى باتت تتمتع باسم كبير في عهد ذهبي لها بإرادة سياسية تمكن المرأة المصرية وتصل بها إلى بر الأمان وعن قناعة، مضيفة "العصر الذهبي للمرأة حافظ على مكتسباتها اللي كانت موجودة عندها قبل الثورة، وأضاف إليها الجديد".

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وأضافت مايا مرسي، خلال مداخلة لها عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الرئيس السيسي وثق بالمرأة المصرية حتى وضعها بمواقع اتخاذ القرار بنسب لم تصل إليها المرأة المصرية قبل ذلك، ووصلت المرأة في عهده لنسبة الـ25% في مجلس الوزراء، و31% من نائبات المحافظين، كما وصلت لمنصب المحافظ ومستشارة للأمن القومي.

وأوضحت أن المرأة المصرية كانت مقبلة على عهد ردة بدون عودة خلال حكم الإخوان، حيث طالب الكثير منهم بإلغاء المجلس القومي للمرأة ليحل محله المجلس القومي للأسرة، بينما يتواجد حاليا مجلس قومي للمرأة بقانون خرج من مجلس النواب وأقره الرئيس السيسي بآلية وطنية للنهوض بالمرأة بآلية وطنية من أقوى الأليات الموجودة بالنص القانوني الموجود حاليًا.

وأكدت أن الأرادة السياسية رفعت من سقف أحلام وطموحات المرأة المصرية إلى السماء، قائلة: "سيدة حزب الكنبة مبقتش سيدة حزب الكنبة خلاص، وهي موجودة على الساحة بقوة وبتحلم بحجات أكثر وأكثر"، مشيرة إلى أن استراتيجية 2030 لتمكين المرأة المصرية هي الاستراتيجية الأولي في مصر والتي أقرها الرئيس السيسي، وتكون وثيقة العمل للحكومة في الأعوام القادمة.

وأضافت "عندنا رؤية ومؤشرات في 4 أحداث أساسية وتمكين اقتصادي واجتماعيوحماية، ووصول المرأة إلى موقع اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أجندة تشريعية كبيرة ورفع الوعي لهن، وهي الأولي من نوعها بشهادة الأمم المتحدة".