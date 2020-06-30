قد تصبح أسوأ عدو.. 10 أشياء في المنزل يجب الاعتناء بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

من الطبيعي التمسك ببعض الأدوات الخاصة في المنزل، وهذا ما يجعلنا نعتني بها دائمًا، أو نغيرها عند الضرورة، لكن عندما نتجاهل استبدالها أو صيانتها، فقد تصبح إما غير مجدية لنا، أو تتسبب في مشاكل صحية، على سبيل المثال، يمكن أن يكون استخدام اللوف لأكثر من 3 أسابيع ضارًا ببشرتنا.

يستعرض "الخليج 365" 10 أشياء في المنزل يجب الاعتناء بها، وفقا لما ذكره موقع "Bright Side".

1- "المج"

إن تناول القهوة بالكوب المفضل لديك له مزاج خاص، لكن إذا كان القدح يحتوي على البكتيريا، فقد يكون ضارًا بصحتنا، لذلك من المهم أن نغسل الكوب مباشرة بعد استخدامه، لأنه في غضون 45 دقيقة، يمكن أن تبدأ مسببات الأمراض مثل العفن في النمو داخله.

2- المرتبة

يمكن أن يتراكم الغبار على المرتبة بمرور الوقت، ويكون ذلك ضارًا للأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من الحساسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي، عندما لا يكون الفراش في حالة نظيفة، يصبح لدينا مشاكل في النوم وقد يؤدي ذلك إلى أمراض القلب أو الكلى. بشكل عام، يُنصح بتغيير فراشنا كل 8 سنوات، ولكن كل هذا يتوقف على نوع المرتبة.

3- الوسائد

من الأفضل بالنسبة لنا، تغيير وسائدنا كل سنة إلى سنتين، لأنه كلما استخدمناها باستمرار أثناء النوم، يمكن أن تعمل كممتص لخلايا الجلد الميتة والشعر، وتصبح أيضًا بيئة مثالية للغبار، ما يضر ببشرتنا.

4- المناشف

إذا لم تتم غسل المنشفة بشكل صحيح، فقد يتهيج جلدك، أو حتى يصاب بالبكتيريا، وأيضًا، عندما تكون رطبة، تصبح أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم، لذلك يجب غسلها بعد كل 3 استخدامات للحفاظ على النظافة، فهذه هي أفضل طريقة لمنع الإصابة بأي نوع من العدوى، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك تغيير المناشف كل عامين على الأقل، لأنها تفقد قدرة على الامتصاص بعد تلك الفترة الزمنية.

5- "ستارة الحمام"

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يعد غسل ستارة الحمام مرة واحدة في الأسبوع شيئًا ضروريا، لأنه يخلصك من البكتيريا والعفن التي تتراكم عليها بمرور الوقت.

6- "الراوتر"

يجب تغيير الجهاز الخاص بك كل 3-4 سنوات حتى لا تصبح شبكة الانترنت بطيئة، نقوم بترقية هواتفنا، أحيانًا سنويًا، وهذا أمر جيد، ولكن لا يجب نسيان ترقية جهاز الإنترنت الخاص بنا، من أجل الحصول على سرعة جيدة.

7- الملابس القديمة

التخلص من الملابس القديمة، أمر يجب أن نحاول القيام به كل عام، للحفاظ على خزانة ملابسك وكي تكون منظمة وجاهزة.

والطرق التي ستعرف أن الوقت حان للتخلي عنها مثلا لم ترتديها منذ أكثر من عام، لا تشعر بالارتياح دائمًا عند ارتدائهم، لم تعد تناسب أسلوب حياتك.

8- الملاءات

يجب غسل ملاءات الأسرة مرة واحدة في الأسبوع بالماء الساخن لقتل الجراثيم، ولتجنب أي نوع من الأمراض، حيث قد تتسبب في تكاثر الفطريات والبكتيريا، ما يهدد صحتك، خاصة إذا كنت تعاني من الربو أو الحساسية، يمكن أن تسبب ملاءات الفراش المتسخة أيضًا التهاب الجلد. يجب غسل ملاءات الأسرة جيدًا.

9- اللوف

يمكن أن تحتوي على الجراثيم وخلايا الجلد الميتة وبقايا الزيت والأوساخ التي يمكن أن تترسب مرة أخرى على بشرتنا، إذا لم نغيرها كثيرًا، لذلك يجب تغيير اللوف الخاص بك كل 3 إلى 4 أسابيع، للحفاظ على النظافة المناسبة وتجنب المشاكل الجلدية.

10- الأجهزة القديمة

تستمر معظمها لمدة 10 - 15 عامًا فقط، حتى مع الصيانة المناسبة، ومن الأفضل تغييرها بعد 10 سنوات من الاستخدام، لأنها على الأرجح لن تعمل بشكل جيد.، حتى إذا قمت بإصلاحها.