احذر الإفراط في تناولها.. 4 مشروبات تهددك بالسرطان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
توجد بعض السوائل التي تضر الجسم، وتضعف قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض، والتي أخطرها على الإطلاق مرض السرطان، الأمر الذي يجعلك تتجنب الإفراط في تناول تلك المشروبات.
يستعرض "الكونسلتو" قائمة بأبرز المشروبات التي تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
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