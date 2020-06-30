ماذا يحدث لبشرتك عندما تضعين المكياج كل يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

علاقة المرأة بالمكياج لا تنتهي وتتطور بشكل كبير، من حيث أنواعه وماركاته المختلفة، وتعتقد المرأة أن وضع مستحضرات التجميل تضفي لمسة جمالية تشعرها بثقة في النفس.

ولكن الإفراط في وضعه بشكل يومي ومكثف يعرض البشرة لكثير من المشكلات التي يصعب حلها، نستعرض أبرزها وفقاً لموقع the list.

- يجعل البشرة مكان خصب للبثور

استخدام مستحضرات التجميل بشكل يومي يعرض البشرة لظهور البثور، خاصة إذا كنتِ عرضة لحب الشباب، والرؤوس السوداء، وتهيج الجلد.

- ظهور التجاعيد

عند وضع المكياج كل يوم، ستصبحين أكثر عرضة للتجاعيد، لأن المكياج والملوثات البيئية التي تتراكم خلال النهار تتسرب إلى مسام البشرة، ما يقلل من الكولاجين الموجود بالبشرة، وهذا يمكن أن يسرع عملية الشيخوخة، وظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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- فقدان البشرة لحيوتها

بشرتك تجدد نفسها في دورة تستمر نحو 28 يوما، ووضع المكياج بشكل يومي قد يتداخل مع تلك الدورة، وبالتالي تفقد البشرة قدرتها على تنظيم درجة حرارتها، وتقل قدرتها على إفراز الزيوت الطبيعية المرطبة لها.

- عدم قدرة البشرة على التنفس

المكياج يغطي مسامها ويمنعها من التنفس، وتقل قدرتها على إفراز العرق، وبالتالي ظهور الرؤوس السوداء وتهيج الجلد.

- احمرار وتقشير البشرة

يجب التعامل مع وجهك بعناية خاصة الجلد حول عينيكِ، وكوني حذرة إذا كنت تضعين مكياجا كل يوم، لأن ذلك يؤذي بشرتك ويصيبها بالاحمرار والتقشير والجفاف.