كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:18 مساءً - ديبيكا بادوكون Deepika Padukone نجمة هندية اشتهرت بجمالها الناعم وملامحها الجذابة، التي نافست من خلالها أهم نجمات بوليوود.

كما أنّ ديبيكا تُعتبر واحدة من أعلى النجمات أجرًا في الهند ، وأجمل الفنانات في العالم، ودائمًا ما تلفت أنظار الجميع عند مرورها على السجادة الحمراء في المناسبات الكبرى، سواء بجمالها أوأناقتها.

إليكِ أسرار جمال ديبيكا بادوكون:

جمال ديبيكا بادوكون

تحرص ديبيكا بادوكون على إظهار وجهها مشعًّا من خلال وضع المكياج المثالي، واعتماد شكل مكياج العيون ذي الظلال، ليتناسق عادة مع اكسسواراتها وأزيائها في جميع اطلالاتها.

تلجأ ديبيكا إلى تنظيف بشرتها بشكل يوميّ ومنتظم، مستخدمةً نوع صابون لطيف وناعم على بشرتها، أي يحتوي على مكوّنات طبيعية.

بعدما تنظّف وجهها، تستخدم ديبيكا التونر للمزيد من النظافة، والتخلّص من الزيوت الإضافية وتقليص حجم المسامات.

لا تخرج ديبيكا من المنزل من دون تطبيق كريم مرطّب، يحتوي على معدّل مؤشّر الحماية من الشمس، كونها تدرك أهمّية ترطيب البشرة خلال النهار.

جمال بادوكون الجذاب

عند المساء، تستخدم ديبيكا الكريم الليلي لتحافظ على جمال وشباب بشرتها كلّما تقدّمت في العمر.

تقوم ديبيكا بحمّام زيت جوز الهند مرّتين في الأسبوع، للتخلّص من الجلد الميّت وإعادة مرونة البشرة وشبابها من جديد، من خلال تدليك جسمها بهذا النوع من الزيت.

تزيل بادوكون المكياج قبل الخلود إلى النوم، حتّى تبقى بشرتها نقيّة خالية من الشوائب.

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تتجنّب ديبيكا تطبيق المكياج خارج موقع التصوير، فهي تؤمن بأنّ البشرة بحاجة إلى راحة من المستحضرات الجمالية.

وفي ما يتعلّق بشعرها، كلّما سنحت لها الفرصة تقوم بتدليك فروة رأسها وخصلات شعرها بزيت جوز الهند. هذه الخطوة تعلّمتها من جدّتها، فكانت تلجأ إليها منذ صغرها حتّى يومها هذا.

حميتها الغذائية:

نظام غذائي خاص

عند الصباح: تتناول عند الفطور بيضتين وحليبًا قليل الدسم

عند الظهر: تتناول عند الغداء سمكًا مشويًّا مع أنواع عدّة من الخضار

وجبة خفيفة: تتناول المكسّرات مع قهوة مفلترة

عند المساء: تتناول عند العشاء سلطة خضار

تفضّل الممثلة الهندية ديبيكا باديكون أن تشرب مياه جوز الهند أو عصائر طبيعية كلّ ساعتين خلال اليوم، كما تمارس رياضة اليوغا والرقص والمشي دائمًا.

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