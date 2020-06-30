فوائد معجون الأسنان للبشرة





كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:18 مساءً - يعتبر معجون الأسنان أحد مستحضرات العناية بالأسنان والمحافظة على صحّة الفم من خلال التخلص من الفضلات المتراكمة من الطعام، ولكن الجديد في الأمر واللافت فيه أيضاً أهمية هذا المستحضر في العناية بصحّة البشرة، وتخليصها من مشكلاتٍ متعددة يمكن أن تطرأ عليها.



فائدة معجون الأسنان للبشرة:



حب الشباب :

حب الشباب



يتخلص من حب الشباب، ويكون ذلك بوضع المعجون على البثور، فيجففها بشكل أسرع، من خلال امتصاص الزيوت الموجودة فيها، ولكن هذه الطريقة غير مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة، إذ يمكن أن يسبب المعجون تهيّجاً واحمراراً في البشرة.

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البقع الغامقة:

البقع الغامقة



يُخلص البشرة من التصبغات والبقع الداكنة الموجودة على البشرة، فمعجون الأسنان يحتوي على الكثير من العناصر المُبيضة والمضادة للبكتيريا، وذلك بوضع كمية من المعجون على البشرة التي تحتوي على تصبغات وبقع، وتركه لمدّة نصف ساعة، ثم غسله بالماء البارد.



الرؤوس السوداء:

الرؤوس السوداء



يخلّص البشرة من الرؤوس السوداء، وذلك بتحضير مزيج يتكوّن من:

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان، وثلاث قطرات من ماء الورد، وربع ملعقة صغيرة من السكر.

ثمّ تدليك البشرة الرطبة بهذا المزيج مدة خمس دقائق، وغسلها بعد ذلك بالماء الدافئ، ثمّ بالماء الفاتر، والخطوة الأخيرة تكون بتجفيف الوجه، وترطيبه بمرطب جيد.

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حروق البشرة :

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يعالج حروق البشرة



يعالج الحروق من الدرجة الأولى، فهو يمنع تهيج الجلد، ويُخفف من الآلام المُصاحبة للحروق، وذلك بغسل الوجه أولاً بالماء البارد، ثمّ وضع كمية مناسبة منه على مكان الحرق، وتركه لمدة نصف ساعة، بعدها غسل الوجه بالماء البارد.



الطفح الجلدي:

يعالج الطفح الجلدي



يُخلص البشرة من الطفح الجلدي، وذلك من خلال تطبيق معجون الأسنان الذي يحتوي على خلاصة النعناع، فهو بالإضافة إلى الترطيب الذي سيوفره لبشرتك، يقوم بتوفير البرودة اللازمة لها؛ لكي تتجنبي الحكة واحمرار البشرة وتهيجها.



تفتيح لون البشرة:

تفتيح لون البشرة



أيضاً يعمل على تفتيح لون البشرة، قومي بأخذ كمية قليلة من المعجون وضعيها على وجهك وافركيه بشكل دائري ثم اغسليه بالماء البارد، ستشعرين بالانتعاش والبياض الناصع.



تقشير الشفاه:

تقشير الشفاه



يقشر الشفاه، عن طريق وضع كمّية قليلة من المعجون على فرشاة أسنان مبللة بالماء، ثم قومي بدعك الشفاه بالفرشاة برفق، وغسلها بعد ذلك بالماء، ثم وضع القليل من مرطب الشفاه، أو الفازلين.

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