أقوى الخلطات للحصول على بشرة برونزية من دون التعرّض للشمس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:18 مساءً - يرغب العديد منا بالحصول على بشرةٍ برونزيّة جذَّابة وخاصَّةً خلال فصل الصيف، ولكن أحياناً لا تتاح لنا الفرصة لإكتساب البرونزاج أو التان بشكل طبيعي أي من خلال التعرّض للشمس على شاطئ البحر لفترات طويلة، إضافة إلى أنَ تسمير البشرة بهذه الطرق التقليدية لا يكون دائمًا أمرًا صحيًا.

إذا كنت تحلمين بالحصول على لون برونزي جميل، تعرّفي معنا، على أفضل الخلطات والزيوت الطبيعية التي من شأنها أن تُؤمن لبشرتكِ لوناً برونزياً مشرقاً، وتُعدُّ الخيار الأمثل ومن أفضل الطرق الآمنة في التسمير، التي ستحمي بشرتكِ من مخاطر التعرّض المباشر لأشعة الشمس في ظل إرتفاع درجات حرارة الطقس، وأبرزها الشيخوخة المبكرة وخطر الإصابة بسرطان الجلد.

كيف نكتسب اللون البرونزي من دون الذهاب الى الشاطئ؟

خلطات طبيعية تمنحك لونًا برونزيًا طبيعيًا



خلطة الشاي واللانولين

يُعتبرالشاي عنصراً طبيعياً رائعاً بفعاليته في إكساب البشرة لوناً برونزياً جميلاً بدون التسبّب في تلف الحمض النووي الموجود في خلايا البشرة، ويساعد زيت السمسم واللانولين في تثبيت هذا اللون.

المكَونات:

كوب من الشاي البارد.

فنجان قهوة من زيت السمسم.

فنجان قهوة من اللانولين.

طريقة الإستخدام:

إستخدمي الخلاط الكهربائي لخلط المكونات ثم قومي بتوزيع هذا الخليط على بشرتكِ لتغذيتها وترطيبها بالإضافة إلى إكسابها لوناً برونزياً متناسقاً.



خلطة عصير الجزر وزيت الزيتون

يحتوي الجزر على خصائص مفيدة في اضفاء اللون البرونزي للبشرة



يتميز الجزر بإحتوائه على مادة الكاروتين وهي العنصر الأساسي الذي يعمل على إكساب البشرة لوناً برونزياً جميلاً، أما زيت الزيتون فيعمل على تغذيتها وترطيبها.

المكَونات:

فنجان قهوة من عصير الجزر.

كوب من زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:

إخلطي المكَونات جيداً، وطبقي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة للحصول على لون برونزي متناسق.

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خلطة بودرة الكاكاو مع اللانولين الأبيض

بودرة الكاكاو لبشرة برونزية طبيعياً



تُعتبر بودرة الكاكاو واحدة من أبرز المواد فاعلية فى إعطاء لون برونزى للبشرة، لما يتميز به الكاكاو من أصباغ لونية مفيدة في اعطاء اللون الذهبى للبشرة.

المكَونات:

ربع كوب من بودرة الكاكاو.

القليل من اللانولين الأبيض.

طريقة الإستخدام:

قومي بمزج المكونات جيدا ثم وزعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تلاحظين الفرق.





خلطة زيت الجزر والزبادي

خلطة زيت الجزر والزبادي للون بشرة برونزي



زيت الجزر يعطي لوناً مشرقاً ووردياً للبشرة و يمنع ظهور التجاعيد بسبب وجود فيتامين ج الذي يعمل على إنتاج الكولاجين في الجسم.



المكَونات:

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

خمس ملاعق كبيرة من زيت الجزر.

طريقة الإستخدام:

إخلطي المكونات جيدا وطبقي الخلطة مرة يومياً واتركيها لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة ثم اشطفيها بالماء دون فرك البشرة، كرري إستعمالها حتى الحصول على درجة الإسمرار المطلوبة، ولكن إنتبهي إلى أنه لا يمكنك الإحتفاظ ببقايا هذه الخلطة في البراد لأكثر من ثلاثة أيام.



كيفية تحضير زيت الجزر منزلياً:

طرق تحضير زيت الجزر للبشرة

المكوّنات:

كوب زيت جوز الهند.

جزرة كبيرة مبشورة.

وعاء نظيف.

منديل جاف.

زجاجة نظيفة.

طريقة التحضير:

أحضري منديل جاف وضعي عليه الجزرة المبشورة واضغطي عليها جيداً، ليمتص الماء الموجود بداخلها، ثم ضعي الجزر مع زيت جوز الهند في وعاء نظيف، وضعي الطبق في حمام بخار واتركيه ثلاث ساعات حتّى يذوب الجزر، صفّي الخليط على منشفة نظيفة، وضعي الزيت المصفى في زجاجة نظيفة وإحفظيه في الثلاجة لإستخدامه.



طرق تثبيت اللون البرونزي للبشرة



الحرص على تطبيق هذه الخلطات بعد إزالة الشعر الزائد وتقشير بشرتكِ للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.

أكثري من تناول الخضار والفاكهة الغنية بالبيتاكاروتين مثل المشمش، والجزر، والبطيخ الأصفر، والسبانخ، والبقدونس، والفلفل الأحمر، حضري منها عصائر أو حساء بارد، أو سلطات شهية تكون مغذية ومفيدة للبشرة.

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