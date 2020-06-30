الباديكير المنزلي بخطوات



كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 07:18 مساءً - العناية بالقدمين من أساسيات الحفاظ على صحة الجسم، والتي قد تهملها العديد من السيدات، ونظرًا لصعوبة الذهاب إلى صالون التجميل في الوقت الحالي خوفًا من انتشار الفيروس. إليكِ طريقة عمل الباديكير في المنزل كالمحترفين والحصول على نتائج رائعة.



1-إزالة طلاء الأظافر القديم:

إزالة طلاء الأظافر القديم



في البداية يجب عليك تنظيف القدم من أي طلاء أظافر قديم يوجد بها، باستخدام مزيل الطلاء والقطن لضمان التخلص من أثر المناكير سواء كان من النوع التقليدي أو الجل الذي يمكن من الصعب التخلص منه.

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2-التخلص من اصفرار الأظافر:

التخلص من اصفرار الأظافر



في حال كانت الأظافر صفراء اللون يجب التخلص من تلك المشكلة والتمتع بأظافر جذابة بيضاء اللون.

يمكن تبييض لون الأظافر عبر وضع مقدار من معجون الأسنان على فرشاة أسنان قديمة ثم يتم غسل الأظافر بها جيداً ثم تشطف بالماء الفاتر.



3- النقع في الماء الدافئ

النقع في الماء الدافئ





نقع القدمين من الخطوات الهامة للحصول على قدم رطبة وناعمة وصحية، فيعمل على جعل الجلد الميت لينًا وطريًا وبالتالي يسهل تقشيره وإزالته.

أحضري طبقاً نظيفاً، ضعي به كمية معقولة من المياه الدافئة قدر احتمالك، ضعي فيها قليلًا من الملح الإنجليزي أو السائل الخاص بتنظيف القدمين، يمكن أيضاً وضع نقاط من شامبو الأطفال.

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4- تقشير القدمين

تقشير القدمين



قومي بتقشير القدم وإزالة طبقة الجلد الميت، وإذا كان هناك بقع أو ما شابه، يمكن إزالتها باستخدام الحجر الخفاف. ثم اغسلي القدم مرة أخرى بالماء الفاتر، واهتمي بتجفيفها جيدًا لضمان الحفاظ على نظافة القدم وعدم تقشير الجلد بطريقة مبالغة.



5- قص الأظافر وإزالة الجلد الزائد

إزالة الجلد الزائد



تقص الأظافر بقلامة الأظافر وذلك وفقاً للطول المرغوب ويفضل أن يكون القص بشكل مستقيم.

يتم برد الأظافر جيداً لتنعيم حافتها وللحفاظِ عليها يراعى استخدام مبرد خشبي وليس معدنيًا.

تزال الزوائد الجلدية الصلبة والتي توجد إلى جانب الأظافر وذلك باستخدام القصافة.



6- ترطيب القدمين

ترطيب القدمين



تُرطب القدمانِ والكاحلانِ وعضلات الساق مدّة 10 دقائق وذلك باستخدام الغسول والكريمات المرطبة الخاصة بذلك لتليين البشرة، وعند الانتهاء من ذلك يتم وضع طبقة من طلاء الأظافر. تُلمع الأظافر باستخدام لون الطلاء المفضل أو استخدام الطلاء العادي.

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