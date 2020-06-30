صور.. رامز جلال يداعب ابن غادة عادل.. والأخيرة ترد بأغنية

لايف ستايل

داعب الفنان رامز جلال، نجل الفنانة غادة عادل "بودي"، في منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "رامز" صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل ونجلها معلقًا عليها: "تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة عادل الصغير.. أومال الكبير يبقى عامل إزاي"، مضيفا "بحبك يا بودي".

ورد "بودي" في تعليق على المنشور، قائلا: "بحبك يا رموز والله"، بينما ردت والدته، ساخرة: "رامز جلال نجم اليوتيوب"، في إشارة إلى الأغنية التي طلب "رامز" من ضيوف برنامجه "رامز مجنون رسمي" ترديدها، خلال مقلب برنامج الذي عرض في شهر رمضان المضي.

ولم تكتفِ "غادة" بذلك التعليق، مدونة ردا آخر، يتضمن "إيموشن" قلوب حمراء.

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات الآلاف من تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها "دمك خفيف يا رامز"، و"الولد شبه غادة عادل.. تحس إنها أخته الصغيرة مش مامته".

وكانت غادة عادل، الضحية الأولى في برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، عبر شاشة "إم بي سي".