"أنتي الأهم" تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو: عكست قوة المرأة المصرية

علاقات و مجتمع

احتفلت مبادرة "أنتي الأهم"، التي أسسها الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، بذكرى ثورة 30 يونيو، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك.

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وتضمن منشور الاحتفال: "يونيو هي ثورة جسدت عظمة مصر وحضارتها، ثورة انتفض فيها الشعب المصري لاسترداد هوية وطنه وتصحيح المسار السياسي".

وأضافت المبادرة النسوية: "هي ثورة عكست وعي الشعب المصري، وقوة المرأة المصرية التي قادت أسرتها لاسترداد وطنها".

يشار إلى أن ملايين المصريين خرجوا في مظاهرات حاشدة في ميادين مصر، للمطالبة برحيل جماعة الإخوان الإرهابية، وانحاز الجيش المصري لإدارة الشعب، لإنقاذ الوطن.