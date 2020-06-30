دراسة: لا يوجد دليل قوي يؤكد فعالية فيتامين "د" في علاج كورونا

صحة
أكدت 5 درسات أجرها المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية في بريطانيا، أنه لا يوجد دليل طبي يدعم الفرضية القائلة أن تناول فيتامين "د" يسهم في الوقاية من فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان".
وقال مدير المبادئ التوجيهية في المعهد بول كريسب، إنه رغم تواجد فوائد صحية لفيتامين "د"، فإنه ما زال لا يوجد أي دليل قوي يؤكد أنه يسهم في علاج كوفيد-19، مضيفا أن البحث في الموضوع مستمر، وأن المعهد يراقب عن كثب أي أدلة جديدة قد تظهر حول هذا الموضوع.
وبحسب المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية، فإن تقييمه للدارسات التي أعاد التدقيق فيها، أشار إلى ضعف الأدلة حول أهمية فيتامين "د" في المعركة ضد وباء كورونا، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مهمة مثل مؤشر كتلة الجسم والوضع الاقتصادي والاجتماعي للعينات الإحصائية، فضلا عن عدم مراعاة الحالات الصحية الضعيفة لدى عدد من الأفراد الذي خضعوا للاختبارات بتلك الأبحاث.
ورغم هذه النتائج، فقد نصح المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية واللجنة العلمية الاستشارية حول التغذية، بضرورة الاستمرار باتباع الإرشادات الطبية الصادرة عن الجهات الرسمية، وتناول 10 ميكروجرام من الفيتامين "د" يوميا، للحفاظ على صحة العظام والعضلات، ولتعويض النقص الناجم عن عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، خلال فترة الإغلاق التي شهدتها دول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.
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