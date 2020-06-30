احذر.. 14 عادة قد تمارسها دون أن تدري: "فيها أمراض خطيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

عادات يومية كثيرة سواء كانت غذائية أو سلوكية أو غيرها، قد تتسبب لنا في الإصابة بالأمراض، لذا وجب علينا معرفتها جيدا والتوقف عنها.

وفي التقرير نستعرض أبرز تلك العادات التي تضر بصحتك دون أن تدري، نوردها لك وفق ما ذكر موقع" eatthis".

1- الإفراط في تناول السكر:

يؤدي إلى اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بمرض السكري.

2- وضعيات النوم الخاطئة:

فمثلا النوم بوضعية التقوس على جانب واحد كما الجنين، تضر بصحتنا، حيث إنها تسبب آلام الظهر ومشاكل في الرئة، لذا من الأفضل النوم على الظهر.

3- إهمال تناول المياه للترطيب:

قد يكون من الصعب تذكر شرب كميات كافية من السوائل، ولكن حاول تذكر أن قلتها بمثابة خطرة على صحتك، إذ يسبب الجفاف تضخيم قصور الوريد، ولكن عندما تكون رطبا، يكون دمك أرق ويتدفق بشكل أفضل.

4- تناول الكثير من الأسماك الكبيرة:

العديد من الأسماك غنية بالدهون الجيدة ويمكن أن تكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي، لكن حجم السمكة مهم، حيث إنه كلما كبر الحجم، زادت احتمالية احتوائها على مستويات عالية من الزئبق وسموم أخرى، لذا من الأفضل تناول ذات الحجم الصغير.

5- تناول سمك السلمون من المزارع:

في حين أن سمك السلمون الموجود في المزارع، قد يحتوي على فوائد صحية في شكل أحماض أوميجا 3 الدهنية، إلا أنه يمكن أن يكون ملوثا بالسموم، فهو أعلى في الملوثات المسببة للسرطان، لذا يجب اختيار سمك السلمون بعناية، وحاول تجنب المزارع.

6- تناول عصائر الفاكهة:

معظمنا يعتقد أن شرب عصير الفاكهة جيد، غير إن هذه الحقيقة خادعة كون العصائر مليئة بالسكر، ما يؤدي إلى اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية، وبالتالي زيادة الوزن، لذا من الأفضل تناول ثمرة فاكهة كاملة.

7- اتباع حمية الكيتو دايت:

نظام كيتو الغذائي قد يكون من أكثر الحميات شيوعا في السنوات القليلة الماضية، لكن يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من المنتجات الحيوانية، إلى الإصابة بالإمساك، ورائحة الفم الكريهة، والحموضة، لذلك يجب استشارة الطبيب المتخصص قبل اتباع أي نظام غذائي.

8- الجلوس لفترات طويلة:

يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية منها، الإصابة بالسمنة المفرطة، لأن قلة الحركة تقلل من معدل حرة الدهون بالجسم، ويزيد من الضغط على الفقرات الموجودة أسفل الظهر، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الديسك الغضروفي، وقلة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الساقيين ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات القدمين.

9- التحمل أثناء المرض:

يختار الكثير تجنب الذهاب للطبيب ومحاولة إجبار أنفسهم على العمل كالمعتاد عندما لا يشعرون بتحسن.

غير إن تحمل المرض دون علاجه، يزيد من الضغط على جهازك المناعي ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة للمرض، لذا من الأفضل أخذ وقت كاف للتعافي من خلال الحصول على الراحة التي يحتاجها جسمك.

10- عدم تناول ما يكفي من الألياف:

تماما مثل عدم شرب كمية كافية من الماء، وتعتبر الألياف ضرورية للهضم السليم وفقدان الوزن، بالإضافة أنها تساعد في امتلاء المعدة ما يجعلك تأكل أقل، ولكنها توفر قيمة غذائية يحتاجها جسمك.

11- عدم إعطاء الأولوية لصحتك العقلية:

هذا مهم بشكل خاص في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، نظرا لأن عندما يفكر الأشخاص في صحتهم، يركز الكثيرون ببساطة على الجوانب الجسدية فقط، لكن الصحة العقلية لا تقل أهمية عن الجسدية، وفي الواقع، وجدت العديد من الدراسات وجود روابط بين الصحة العقلية والأمراض الجسدية.

12- الشرب من الزجاجات البلاستيكية:

قد تكون زجاجات المياه البلاستيكية طريقة مناسبة لتخزين السوائل، لكن الشرب منها يمكن أن يضر بصحتك على المدى الطويل، حيث إنها تحتوي على مادة BPA Bisphenol A"، التي تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان مع تكرار تناول المياه منها.

13- تجاهل الأعراض:

إن أجسادنا ترسل لنا رسائل معناها أن شيئا ما ليس صحيحا من خلال الأعراض، وفي حين أنه من السهل التخلص من بعض الأعراض وعلاجها، ولكن تجنبها يمكن أن يكون ضارا بصحتك.

14- استخدام مزيل العرق المصنوع من الألمنيوم:

تحتوي العديد من مزيلات العرق على مكونات الألومنيوم، والتي قد تساعدك على الشعور بالانتعاش ولكنها تضر بصحتك، كون الألمنيوم معدن ثقيل وهو سام للجسم، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، لذا يجب الانتباه من قراءة الملصقات الخاصة بالعبوة والتأكد من خلوها من عنصر الألومنيوم، واختيار أنواع خالية من هذا العنصر.