قهاوي ومطاعم تجنبها إذا لم تطبق هذه الضوابط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي.

بعد أن اتخذت الحكومة قرارات الفتح، للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، بدأ إقبال المواطنين على المقاهي والمطاعم من جديد، للبحث عن وجبة شهية، أو مشروب مفضل، لكن يجب أن نكون أكثر حذرا إذا أردنا التواجد في هذه الأماكن، للحفاظ على صحتنا.

يجب علينا قبل الذهاب إلى المطاعم أو المقاهي، معرفة ما إذا كانت هذه الأماكن تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أم لا؟

ويستعرض "الخليج 365"، الحالات التي لا يجب فيها التواجد في المطاعم أو المقاهي، وفقا للشروط التي حددها مجلس الوزراء.

- إذا وجدت نسبة المتواجدين تزيد عن 25% من الطاقة الاستيعابية، بمعنى أبسط إذا كان المطعم أو المقهى مزدحما بشكل كبير، فلا تتواجد به نهائيا.

- إذا لم تجد أن أصحاب المقهى أو المطعم حريصون على ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين الطاولات، ومتر بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 أشخاص على المائدة للعائلات.

- إذا وجدت العمل بالمصاعد في المطعم أو المقهى يتخطى نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.

- إذا كانت هناك حفلة أو مناسبات خاصة تشهد تجمعات للمواطنين داخل المقهى أو المطعم.

- إذا لم تتوفر أدوات تطهير الأيدي في مدخل المقهى أو المطعم.

- إذا رأيت مقهى يقدم الشيشة.

- إذا لاحظت عدم تغيير المفارش القماش من على موائد الطعام.

-إذا لم تجد معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

- إذا لم يتم الالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري في جميع الأنحاء، ودورات المياه بين كل عميل وآخر، باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

- إذا لم تجد سلال مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس بالحمامات والمطابخ.

- إذا لم تجد كاشف حراري عند مدخل المقهى لقياس حرارة الرواد.

وكان خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية، أكد في مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" بفضائية صدى البلد، أنه يجب على أصحاب المقاهي التوقيع على إقرار الالتزام باستقبال الرواد بنسبة 25% فقط من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف أنه يجب أن تكون المسافة المقدرة بين الطاولات 2 متر، فيما ستكون المسافة بين كل فرد على الطاولة الواحدة متر تباعد، وبالنسبة للعائلات لن يسمح بدخول أكثر من 6 أفراد، وممنوع إقامة الحفلات داخل المقاهي مثل أعياد الميلاد.

وتابع، أن الدخول إلى المقاهي بنسبة 25% سيكون بأسبقية الحجز، والأوية لمن يأتي أولًا، كما أنه سيتم وضع كاشف حراري عند مدخل كل مقهى لقياس حرارة الرواد.

وأكمل أنه لن يسمح بوجود كافة ألعاب التسلية مثل الدومينو والطاولة وكذلك الشيشة، ما سيؤدي إلى تقليص عدد ساعات جلوس الفرد داخل المقهى.