هل يتحرك الجنين عندما تتناول الأم المشروبات الغازية؟.. استشاري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

منذ اللحظة الأولى التي تعرف فيها المرأة أنها حامل، وبزيارتها الأولى لطبيبها يخبرها بقائمة من المحظورات التي تشمل الطعام والشراب والحركة والمجهود، وتتلقى عدداً من النصائح من المحيطين بعضها مغلوط والآخر صواب.

ومن ضمن المحظورات "المشروبات الغازية"، لكن يسود اعتقاد بين البعض أن تناولها يجعل الجنين يتحرك في بطن أمه (تحرك الجنين علامة على أنه نموه يسير بشكل جيد).

ويوضح الدكتور محمد شلبي استشاري النساء والتوليد بطب القصر العيني لـ"الخليج 365"، إن المياه الغازية تعوق الجسم من قدرته على امتصاص الكالسيوم وترسيخه في العظام والأسنان بالنسبة للأشخاص العاديين، ويتضاعف الأمر لدى السيدة الحامل؛ وذلك لاحتياجها الشديد لكميات كبيرة من الكالسيوم اللازم لها ولجنينها في مرحلة تكوينه، وبالتالي فإن الإفراط في تناول المشروبات الغازية يُعرضها لنقص الكالسيوم بصورة كبيرة والإصابة بهشاشة العظام، والمعاناة من آلام شديدة في الظهر والقدمين.

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وأضاف أنها تتسبب في الشعور بحرقان المعدة وخصوصًا في الأشهر الأخيرة من الحمل، كما تسبب أيضاً الشعور بالانتفاخات واضطرابات في الجهاز الهضمي.

علاقة المشروبات الغازية بحركة الجنين:

وتتردد دائماً شائعة أنه في حالة عدم شعور الأم بالحركة فإن كوبا من الكولا يشعرها بالحركة فور تناوله، وعلق "شلبي" قائلا إن السكريات عموماً؛ كتناول كوب عصير فريش مُحلى، أو قطعة من الشكولاتة، تنشط حركة الجنين داخل الرحم، لاحتوائها على جلوكوز ونسبة عالية من السكريات.

وطالب الحامل بالتوجه إلى الطبيب المتابع لحالتها فور عدم شعورها بحركة الجنين؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا إلى أن المرأة الحامل يمكنها تناول المياه الغازية إذا رغبت في ذلك، ولكن بصورة متقطعة وعلى فترات متباعدة حتى لا تشعر بالحرمان نهائياً.