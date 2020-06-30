أجمل موديلات اكسسوارات الصدف موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:16 مساءً - يعتبر الصدف من أحدث الصيحات الرائجة في عالم الاكسسوارات لهذا الموسم، وبرز بشكل كبير خلال عروض الازياء العالمية. شاهدي أجمل موديلات اكسسوارات صيف 2020 من الصدف لتتألقي بإطلالة عصرية ومواكبة للموضة من توقيع أشهر الماركات.



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قلادات من الصدف ANDREAS KRONTHALER FOR VIVIENNE WESTWOOD



قدمت العديد من الماركات قلادات مزينة بحلي الصدف، والذي يتسم بحجمه الكبير واللافت للأنظار.



من ماركة Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood، اخترنا لكِ قلادة عبارة عن سلسلة معدنية طبقات وتتدلى منها حلي الصدف بألوان متنوعة وبحجم كبير، وتضيف هذه القلادة لمسة حيوية لإطلالتك الصيفية.



كما قدمت ماركة برادا Prada القلادات المزينة بحلي الصدف، والتي تميزت بحجمها الكبير ولونها الأبيض مع لمعان الفضي.



وأعجبتنا قلادة الصدف من ulla johnson، حيث تتدلى منها حلي الصدف بأحجام وأطوال مختلفة لتتناغم مع السلسلة الذهبية وتضيف لمسة ساحرة لإطلالتك.

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أقراط من الصدف BALENCIAGA



ومن أحدث اكسسوارات صيف 2020 من الصدف، اخترنا لكِ أقراط بالنسياغا Balenciaga الصدفية بالحجم الكبير، والمزينة بشعار العلامة باللون الذهبي.



كما قدمت ماركة برادا Prada أقراد الصدف بنفس تصميم القلادات الكبيرة باللون الأبيض الصدفي المميز، ويمكن تنسيق هذا الطقم مع أزياء صيفية ملونة.



شاهدي أجمل اكسسوارات صيف 2020 من الصدف لتجدي فيها تصاميم عصرية جذابة تكمل أناقتك هذا الموسم. تابعي المزيد:اكسسوارات باللون الذهبي للقفاطين

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