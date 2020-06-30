فساتين بنقشة الورود للمحجبات موضة هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:16 مساءً - جاءت اطلالات الفاشينيستا المحجبات هذا الصيف مفعمة بالتفاصيل الرائعة، والورود الملوّنة والدقة الكبيرة في القصات والتطاريز والأكسسوارات. فقد أرادت المؤثرات المحجبات إثبات تفرّدهن بتنسيق هذه الفساتين مع الحجاب والأكسسوارت بطرق مبتكرة لافتة، فرأينا البعض منهن يخترن الطبعات بطريقة جديدة في غاية الجاذبية، لتأتي التصاميم كلها عصرية، أنثوية ومختلفة عن ستايلات السنوات الماضية. من هنا، تنوّعت الفساتين بين الأميري الواسع والمنسدل الأنيق، كما تنوّعت الخامات المستخدمة، فيما جاءت الألوان كلها بدرجات فاتحة رقيقة، وكأنها خلفيات هادئة تزيد من التركيز على التطاريز الزاهية والورود النافرة.

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فساتين مشجرة بنقوش الورود

فساتين مشجرة بالورود







الأنوثة الطاغية، النعومة، الحيوية، والعصرية كلها صفات تتسم بها الفساتين الطويلة بنقوش الأزهار، مهما كانت قصتها، تصميمها أو ألوانها. في كل بوتيك تذهبين إليه، تجدينها معلّقة على الرفوف وفي الواجهات حتى إنه بات لا مفرّ لك منها هذا الموسم! لذا لا بد لك أن تتبنّي هذه الموضة وتتبعيها لأن ثمة خيارات لكل الأذواق! هذه الفساتين هي أكثر القطع عملية للمحجبات راهناً وهي تأتي بنقوش أزهار وورود من أنواع مختلفة وبأحجام متنوعة.

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الورود على القفطان أيضاً



قفطان مع الورود





لم يعد وارداً القول إن نقوش الأزهار تزيّن كل شيء في موسمي الربيع والصيف. فهذه النقوش باتت رائجة بقوة طوال العام وهي متوفرة على كل إطلاقات الموضة. لذا، من الطبيعي أن تجد هذه النقوش طريقها الى القفطانات وفساتين السهرة أيضاً من خلال التطريز الراقي. فقد أشعرتنا الأنيقات المحجبات بنفحات الأزهار وعبيرها لشدة جمالها وألوانها اللافتة التي تكاد تكون حقيقية. فيبدو كأنه مع قدوم الطقس الحار، تأتي الحاجة الى إضاءة ستايلنا بألوان جذابة وبتصاميم أنثوية ناعمة.



ورود بأحجام جريئة



تنسيق الورود



عندما اعتدنا رؤية الأزهار الناعمة الصغيرة على الكثير من الفساتين في المواسم الماضية، التي تُعدّ كلاسيكية بعض الشيء، وهي ما زالت رائجة هذا الموسم، اختارت المحجبات أيضاً أشكالاً أكثر جرأة، كبيرة، غرافيكية، وأكثر بروزاً. أما الأكسسوارات الناعمة التي اخترناها مع هذه الصيحة، فهي طريقة رائعة ليتركن التأثير الأقوى لفساتينهن.

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