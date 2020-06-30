قال إنه "وزيرها".. هكذا نجح الرئيس السيسي في تنفيذ وعوده للمرأة المصرية

علاقات و مجتمع

منذ توليه زمام الأمور، وانحيازه لإرادة الشعب في ثورة 30 يونيو، يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المرأة في كل المجالات، مقدرا جهدها، ساعيا لإكسابها المزيد من حقوقها، التي أُهدرت في "العصر الظلامي" خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

"أنا وزير المرأة".. لم تكن مجرد دعابة أو جملة عابرة قالها الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن"، ولكنها مسؤولية حقيقية حملها على عاتقه، لدعم المرأة ومساندتها في كل المجالات منذ قيادته للوطن في ثورة 30 يونيو حتى الآن.

هن"، رصد أبرز إنجازات السيسي في ملف المرأة على مدار 6 سنوات، خلال الفقرات التالية.

ثناء وتقدير في الخطابات الرسمية

خلال خطاباته الرسمية، يسعى الرئيس إلى تعظيم دور النساء، متحدثا باستمرار عن تقديره لهن، واصفهن بـ"العظيمات" و"صانعات السعادة والنماء" و"الحصن الأمين" و"الداعم" و"شركاء النجاح".

لأول مرة.. 10 وزيرات في عهد السيسي

الإيمان بقدرات المرأة، دفع الرئيس إلى إسناد الحقائب الوزارية إلى 8 سيدات، وهن: الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

ويأتي ذلك عقب أن شملت الحكومة السابقة، تولي سحر نصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي حلت محلها "المشاط" في ملف التعاون الدولي، وشَغل غادة والي وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تركتها بعد تولي منصب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الدال على نجاحها في مهمتها كوزيرة مصرية، ليصل إجمالي عدد النساء المتوليات لمنصب وزيرة إلى 10 وزيرات.

وخلال الحكومة الحالية، تشغل غادة نبيل منصب نائب وزيرة الاتصالات، فيما تم تعيين غادة شلبي في منصب نائب وزيرة السياحة الآثار.

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90 نائبة داخل البرلمان في عهد السيسي

تحت قبة البرلمان، تجلس 90 نائبة على مقاعد المجلس كممثلات للشعب، في انتصار جديد للمرأة المصرية، في ظل مناقشة مشروع تعديل قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، والذي تنص مادته الأولى على تخصيص ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد للمرأة، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

48% من التخصصات في البحث العلمي تشغلها المرأة

48% هي النسبة التي تمثلها السيدات المصريات في عدد كبير من التخصصات بمجال البحث العلمي، وفقا لما أعلنته الدكتورة نادية زكاري رئيس قسم البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، موضحة أن المرأة المصرية تولت في السنوات الأخيرة الكثير من المناصب القيادية داخل وخارج مصر، بسبب دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرأة ومساندتها وتمكينها في جميع المؤسسات.

السيسي ينحار للمرأة والأسرة في "الأحوال الشخصية"

"لن أوقع على قانون لا ينصفكنّ، وأعلم أنّ البرلمان ونوابه حريصون على المناقشة المتوازنة والمعتدلة في هذا القانون".. بتلك الكلمات طمأن الرئيس النساء بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بجلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية" في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة العام الماضي، في ظل تخوف المجلس القومي للمرأة من المواد الخاصة بالنفقات وحقوق المطلقات.

الرئيس يدعم المرأة المعيلة

250 مليون جنيه، ذلك هو المبلغ الذي خصصه الرئيس لتمويل مشروعات تساعد على تمكين المعيلة، وتوفير فرص عمل لها، من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعى، وتوفير خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة فى بناء الدولة.

حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

صحة المرأة المصرية، جاءت على قائمة أولويات الرئيس، والذي تجلى في إطلاق مبادرة لإجراء مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت رعاية رئاسة الجمهورية.