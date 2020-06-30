"حلوى خارج الصندوق".. وصفة سهلة لتحضير المهلبية بالقهوة في المنزل

مطبخ

المهلبية بالقهوة، من الحلوى غير التقليدية، التي تتميز بمذاق مميز ولذيذ، ما يدفع العديد من ربات المنازل، للبحث عن وصفة سهلة لتحضيرها في البيت.

وفيما يلي طريقة جديدة لتحضير مهلبية بالقهوة سريعة الذوبان، قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك.

مقادير المهلبية بالقهوة

لبن.

قهوة سريعة الذوبان.

سكر.

نصف كوب نشا.

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شوكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير المهلبية بالقهوة

- خلط اللبن والقهوة سريعة الذوبان على النار.

- إضافة السكر والنشا على الخليط على النار حتى الغليان.

- وضع الخليط في كاسات، ثم إضافة الشوكولاتة المبشورة على الوجه.