صور.. ممرضة تترك زوجها يوم الزفاف لإسعاف مصابة في حادث سير

علاقات و مجتمع

تخلت عروس أمريكية عن زوجها يوم زفافها من أجل مساعدة ضحية حادث سير.

وظهرت العروس راشيل تايلور، وهي بالفستان الأبيض، أثناء مساعدة سيدة يقف حولها المسعفون، اذ أنها كانت في الطريق لمنزلها في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بصحبة زوجها، بعد انتهاء حفل زفافهما، وصادفا حادث تصادم لثلاث سيارات على الطريق السريع في جنوب سانت بول، فما كان من العروس إلا أن هرعت وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض لمساعدة سيدة من ضحايا هذا الحادث، بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

الصور التي التقطت لـ"راشيل" ظهرت فيها وهي تجلس على الأرض بالفستان وتحتضن سيدة من الخلف من ضحايا الحادث وتُدعى تمارا بيترسون، وتحاول مساعدتها وتهدئتها، بعد سحبها من بين سيارتين، وكانت تعاني إصابات بالقدم ومنطقة الفخذ، حيث كانت عظامها تظهر جراء الحادث، وظلت راشيل مع السيدة قرابة الـ15 دقيقة وهي تدعمها بعبارات تشجيعية حتى وصول المساعدة الطبية.

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ومدحت بيترسون، العروس راشيل، وأوضحت كيف ساعدتها في الحفاظ على هدوئها وطمأنتها، وأنها قد أدت وظيفتها كممرضة على أكمل وجه، متمنية لقاءها مرة أخرى.

جدير بالذكر، أن العروس راشيل، التي وُصفت بـ"الملاك" قد حصلت قبيل زفافها على شهادة في التمريض من جامعة بيثيل الأمريكية، في مجال النساء والتوليد، وهي أيضا على دراية جيدة بتقنيات التعامل والحفاظ على الهدوء في مثل هذه المواقف، وهذا ما دفعها لمساعدة السيدة دون تردد حتى وهي ترتدي فستان زفافها.

وفي وقت لاحق، نشر الزوج كالفن تايلور، 23 عاما، عبر فيس بوك، يمدح فعل زوجته وعدم ترددها في مساعدة الآخرين حتى وهي عروس.