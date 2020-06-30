القومي للمرأة بالقليوبية: حكم الإخوان الأسوأ في تاريخ سيدات مصر

أخبار من الوطن نيوز

أصدر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، بيانًا اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

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وقال البيان، إن مصر تشهد تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، إيمانًا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية.

وذكر المجلس، أن مصر، انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة.

ووصف البيان، حكم الإخوان، بالمرحلة الأسوأ في تاريخ المرأة، ولو استمر حكم الإخوان لفقدت المرأة المصرية مكانتها في المجتمع، وسُلبت كل مكاسبها الثقافية وحقوقها السياسية والاجتماعية والدستورية.