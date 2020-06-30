صور.. مي كساب تقص شعر أوكا: "لو سيبتوني كام يوم كمان هفتح محل حلاقة"

أخبار من الوطن نيوز

نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الخاص على إنستجرام، صورة لها بصحبة زوجها "أوكا"، بعدما قصت شعره.

وعلقت "مي": "لو سبتوني كام يوم كمان، هفتح محل حلاق في مدينتي، معلش يا حازم، أنا ظبطلك الراس لحد ما انت تيجي تكمل، ملحوظة أنا حلقت للتلاتة".

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يذكر أن الفنانة مي كساب، بدأت تحضير أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه نهاية العام الحالي.

وسجلت "مي" حتى الآن، نحو 4 أغنيات، والألبوم يضم من 8 لـ10 أغنيات، تتعاون فيهم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم حسن عطية وعزيز الشافعي ومحمد عاطف وتامر علي.

وطرحت مؤخرا أغنية "ودي عاجبك فيها ايه"، بتوزيع جديد بعدما طرحتها في 2004، ضمن ألبوم "حاجة تكسف".