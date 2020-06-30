بسبب لعبة.. طفلة تستنجد بالشرطة لإيداع والدتها السجن

ماما

تسببت لعبة بين أم وابنتها، في اتصال طفلة عمرها 6 سنوات، بالشرطة، لتطلب القبض على والدتها، وإيداعها داخل السجن، ليتبين للشرطة أن ما حدث كان جزءا من لعبة قتال.

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وكانت الطفلة روبي بيتشفورد، تلهو مع والدتها 29 عاما، داخل منزلهما الواقع في بلدة ستافوردشاير البريطانية، بحسب ما ذكره موقع "مترو".

وبينما كانتا تلاحقان بعضهما البعض، ذهبت الطفلة روبي، إلى غرفة النوم، واتصلت بخدمات الطوارئ (999)، لتستنجد بالشرطة.

وعندما وصلت الأم وسألتها مع من تتحدث، فقالت لها الطفلة إنها تتحدث مع الشرطة، لم تصدق الأم واعتقدت أن ابنتها تمازحها، لتفاجئ الوالدة بصوت رجل شرطة يقول لها إن "ابنتك أخبرتنا أن نأخذك إلى سجن الأمهات لأنك أمسكت بقدميها".

وأصيبت الأم بصدمة شديدة، وفي الوقت ذاته لم تتمالك نفسها من الضحك، وشرحت لرجل الشرطة بأن طفلتها كانت تلعب.