عقب أخبار ارتباطها بأحمد فلوكس.. ديالا مكي: "أجمل عيون"

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية اللبنانية ديالا مكي، مقطع فيديو جديد لها، عبر "استوري" حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيادتها السيارة على نغمات أغنية "أجمل عيون"، للفنان عمرو دياب.

وظهرت الإعلامية اللبنانية، بأزياء كاجوال صيفية ونظارة شمسية، خلال قيادتها السيارة، معلقة باللغة الإنجليزية: "هذا هو مزاجي"، ما اعتبره البعض إهداء إلى الفنان أحمد فلوكس، عقب نبأ ارتباطهما.

وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن الفنان أحمد فلوكس، ارتبط عاطفيًا منذ فترة بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، ولكن حالت ظروف وتداعيات فيروس كورونا، دون إعلان ارتباطهما الرسمي حتى الآن، وتحديد موعد الزفاف، لتواجد كل منهما في بلده.

من هى ديالا مكي؟

1- حصلت على بكالوريوس في الآداب في الإعلام، وماجيستير في العلاقات الدولية.

2- عملت كإعلامية في تلفزيون دبي، منذ سفرها إلى الإمارات في 2005.

3- شاركت في تغطية العديد من عروض الأزياء العالمية والمهرجانات العالمية مثل: كان وبرلين وفينيسيا.

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4- أجرت مقابلات مع العديد من نجوم هوليوود ومصممي الأزياء، من بينهم: جورج كلوني، هيو جرانت، سوزان ساراندون، نيكول كيدمان، كايت بلانشيت، شارون ستون، وإيلي صعب، وجورجيو أرماني.

5- أطلقت سلسلة الأفلام الوثائقية عن دور الأزياء وتاريخ نشأتها، خاصة: شانيل وديور وبياجيه و بولغاري.

6- شاركت "ديالا" في حملة "ديور" لإعادة إحياء الصور الشهيرة لماريو تيستينو.

7- اُختيرت ديالا في لائحة الـ100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم العربي، تحت سن الـ40، في استفتاء مجلة "أرابيان بيزنيس".

8- اُختيرت ضمن لائحة مجلة مادوموازيل فيجارو "10 نساء يحركن العالم العربي".

9- في 2017، قدمت سلسلة حول الموضة والعناية بالبشرة تحمل اسم "بيوتي توكس".

10 - يتابعها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ما يزيد على 500 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.