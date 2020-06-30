الامارات | عوامل وراثية تلعب دورا حاسما في الإصابة وخطورة أثار"كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مختبرعلم الوراثة المجهرية في جامعة "بلغورود" الحكومية الروسية للبحوث العلمية، ميخائيل تشورنوسوف، أن خطر الإصابة بـ"كورونا" وخطورة آثار المرض بشكل مباشر يتوقف على الميل الوراثي للإنسان حين التعرض له.

وأضاف في حديث لوكالة "تاس" الروسية أن هذا الأمر بالدرجة الأولى إلى خصوصيات وراثية شخصية يمتلكها هذا المريض أو ذاك. ويتعلق ذلك بالدرجة الأولى بما يحدد عمل الإنزيمات وبصورة خاصة إنزيم تحويل الأوعية الدموية.

وأوضح أنه لكل مرض عمليا طبيعة وراثية، بما في ذلك الميل إلى التعرض لأمراض معدية. ويعتبر بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي. أما البعض الآخر فإنه أقل عرضة له. وفيما يتعلق بجريان المرض نفسه فإنه يتوقف كذلك على عوامل وراثية. بحسب صحيفة"كومسومولسكايا برافدا"، و" روسيا اليوم".

وأشار العالم الروسي إلى أن الذين لديهم المجموعة الثانية (B) من الدم فإنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي، إذ أن مجموعة الدم تعد كذلك مؤشرا وراثيا يحدد رد فعل جسم الإنسان على العدوى. وهناك عوامل وراثية أخرى مثل السمنة ومرض السكري وما إلى ذلك.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العلماء الروس اكتشفوا في مختلف مناطق روسيا ما يزيد عن 100 سلالة لفيروس "كوفيد – 19". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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