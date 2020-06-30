شقيقتان تبتكران تصاميم تراثية إماراتية تواكب الموضة

تبتكر المصممتان الإماراتيتان فاطمة ومريم الهاشمي تصاميم عباءات مستوحاة من التراث الإماراتي بخطوط تواكب الموضة. وتعتمد الشقيقتان على ثقافتهما الإماراتية في تطوير تصاميم فريدة تناسب أذواق النساء، مع توظيف خطوط البساطة وسمات الأناقة في قلب تصاميمهما.

بوابة الإنترنت

بعد أن كانت مجرد هواية، بدأت الشقيقتان بتصميم العباءات بالأقمشة الملونة لأول مرة، وبحصولهما على الكثير من الإطراء والإعجاب من الصديقات والعائلات عند ارتداء العباءات، تشجعتا على تحويل هوايتهما إلى عمل تجاري، وتدخلهما في كل مرحلة من مراحل التصنيع، بدءاً من شراء القماش، ومن ثم قصه بالطريقة الصحيحة من المواد اللازمة.

لعب شغفهما بالأزياء وتفصيل الملابس والخياطة دوراً كبيراً في إلهامهما، والتوصل إلى إبداعات سرعان ما حققت شهرة واسعة بين النساء في الإمارات، بعد دخولهما عالم الإنترنت. وكان يتعين عليهما المشاركة في الكثير من الأحداث من أجل الترويج لإنتاجهما. كما تم تأسيس صفحة نشطة على منصة انستغرام لعرض التصاميم، وتزويد العملاء بطريقة سهلة للشراء. وكان البيع عبر الإنترنت يمثل تحدياً بالنسبة لهما، خاصة بالنسبة للطلبات الخاصة وتوفير الأحجام المناسبة وتفادي القياسات الخاطئة.

متجر عصري

تعتبر الشقيقتان أن العباءات الأنيقة والعصرية، هي أهم خطوات يتم اتخاذها عند تصميم القطع الموجهة للمرأة العصرية، وهو ما تحرصان على توفيره في كل قطعة لتلبية مختلف الأذواق، مما يساعد على البقاء في طليعة المنافسة في السوق، بالاعتماد على القيم التي تتبناها، والمستوحاة أصلاً من البيئة الإماراتية وتراثها الأصيل، ومتابعة خطوط الموضة.

وبعد النجاح على الإنترنت أسست الشقيقتان الهاشمي، (متجر هاش ديزاين)، الذي يرفع شعار لكل قماش تصميم محدد يناسبه، وأنه لا يمكن لكل نوع أن يتماشى مع أي تصميم، وعند اختيار الأقمشة والألوان، يتم العمل على التصاميم المناسبة التي يجب أن تتماشى معها. مع توفير حرية اختيار الألوان التي تناسب لون البشرة، واختيار القماش الذي يمكن أن يتناسب مع التصميم.

الاحتفاظ بالجوهر

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تواصل الشقيقتان إضافة المزيد من التصاميم، للتعبير عن الذات من خلال الموضة، وهو ما يساعد على إضفاء بعض الإيجابية على نفوس الزبائن، كما تعطي التصاميم المتنوعة المرأة، خيار تقديم التصميم المريح لها والمناسب لحياتها.

المثير أن فاطمة ومريم ابتكرتا تصاميم جاهزة في خط جديد من قماش الكتان، بسبب الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي كورونا، كان لا بد من إلغاء الكثير من خطط السفر، مما أدى إلى تطوير تشكيلة من أقمشة الكتان المناسبة للصيف، والتي تمنح النساء إحساساً بقضاء الإجازة.

التخطيط والإبداع

تطور الشقيقتان تصاميم جديدة شهرياً. وتريان أنه إذا كانت الفتاة تمتلك الهواية والموهبة في هذا المجال، يجب عليها التحلي بالجرأة في اتخاذ القرار، وعدم الخوف من إطلاق مشروعها، مع ضرورة الأخذ بكافة أسباب النجاح. وهما تدركان أن كل مشروع سيواجه بعض التحديات في بدياته، لكن بالإصرار وتملك شغف التجربة، سيساعدهما على تجاوز المصاعب.

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